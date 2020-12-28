Губернатор Пензенской области поддержал идею вакцинировать журналистов от коронавируса

ПЕНЗА, 28 декабря. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поддержал предложение председателя регионального отделения Союза журналистов России Павла Шишкина о вакцинации работников СМИ в регионе от коронавируса.

"Я не возражаю [против предложения]. Активные журналисты посещают учреждения здравоохранения, образования, культуры. Обязательно в ближайшее время дам соответствующее поручение. Для желающих сделаем вакцинацию", - сказал на пресс-конференции в понедельник Белозерцев, поручив подготовить списки журналистов, желающих получить прививку.

По его словам, в Пензенской области более 500 человек вакцинированы препаратом "Спутник V". При этом тестирование показало, что около 27% врачей, учителей и соцработников, записавшихся на вакцинацию, уже имеют антитела после того, как переболели в бессимптомной форме.

В Пензенской области, по данным на 28 декабря, подтвержден 25 451 случай заражения коронавирусной инфекцией, 20 597 человек выписаны после выздоровления, 311 пациентов умерли.