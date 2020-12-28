Байден намерен задействовать закон военного времени для наращивания производства вакцин

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден после вступления в должность намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник представитель его команды Селин Граундер в интервью телеканалу CNBC .

"Он [Байден] задействует закон о производстве продукции военного назначения. Идея заключается в том, чтобы гарантировать, что средства личной защиты, тесты и материалы для вакцин будут производиться в достаточном количестве", - сказала Граундер.

Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Действующий глава государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала пандемии в США выявлено более 19,145 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 333 239 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.