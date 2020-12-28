Власти Петербурга заявили, что горожане стали чаще переносить коронавирус в тяжелой форме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 декабря. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга стали чаще переносить коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, также возраст пациентов смещается на более молодой. Об этом сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала " Санкт-Петербург " в понедельник.

"Из того объема поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть все-таки увеличивается. Если брать соразмерно легкие, средние, тяжелые, то сейчас у нас 7% легких, 69% - средней степени тяжести и 24% - это в тяжелой степени поступающие. Также мы видим, что сместился возраст с более старшего поколения к более молодым пациентам, то есть это 25-49-летние пациенты, которые имеют <…> не только коронавирусную инфекцию, но и определенные сопутствующие заболевания", - рассказал Сарана.

Он также добавил, что на дому сейчас лечатся 69 тыс. человек, из них 27,5 тыс. по показаниям получили бесплатные лекарства. Еще 21 тыс. пациентов также получили медикаменты, но уже завершили лечение.

В межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса также сообщили, что число пациентов, проходящих лечение амбулаторно, увеличивается. "Отмечается тенденция к снижению доли активных больных с подтвержденным лабораторно COVID-19 в стационарах и одновременно - к увеличению количества таких больных, проходящих амбулаторное лечение. Это обусловлено мерами по усилению амбулаторного звена, которое берет на себя часть той нагрузки, которую ранее испытывали стационары и скорая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отметили в совете, прошедшая неделя по количеству госпитализаций сопоставима с предшествующей - в больницы направили 6 139 и 6 140 человек соответственно. "Это свидетельствует об относительной стабилизации распространения COVID-19 на прошедшей неделе. Но по числу активных больных, а также ежедневных госпитализаций, нагрузка на здравоохранение города остается высокой", - добавили в совете.

В сообщении также отмечается, что стабилизация эпидпроцесса произошла благодаря принятым в городе противоэпидемическим мероприятиям, но она носит динамический характер. "Сохранению распространения инфекции хоть и на стабильном, но на весьма высоком уровне может способствовать повышение активности горожан, посещение торговых центров в связи с предновогодней подготовкой. В этих условиях решающее значение имеет соблюдение мер противоэпидемической безопасности - ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции", - подчеркнули в организации.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 230 845 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 138 487 человек, умерли 7 453. За последние сутки в городе выявили 3 748 случаев заражения.