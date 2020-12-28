Около 20 мероприятий пройдут 31 декабря в российской новогодней столице Калуге

ТАСС, 28 декабря. Почти 20 культурных событий и шоу-программ пройдут 31 декабря в Калуге, которая носит статус "Новогодней столицы России - 2021". Жителей и гостей города ждет фестиваль новогодних подарков на Театральной улице, в сквере на улице Ленина будет работать космическая ярмарка "Станция 1371", сообщили в понедельник ТАСС в агентстве по развитию туризма Калужской области.

"Конечно, в связи с пандемией некоторые наши задумки были отменены - мы воздерживаемся от всех крупных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. Но "Новогодняя столица России" все-таки подразумевает мероприятия на открытом воздухе - и здесь мы показали хорошую готовность к большому потоку гостей - все проходит максимально безопасно с соблюдением всех санитарных норм. Ярмарки, праздничная иллюминация - в Калуге сейчас кусочек рождественской Европы, и я давно не видела столько счастливых людей на улицах города", - сообщила генеральный директор регионального агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.

Она добавила, что на космической ярмарке "Станция 1371" можно приобрести сувениры с символикой новогодней столицы, увидеть кулинарное шоу, а в канун Нового года стать участником космического шоу Деда Мороза и Снегурочки. В 18:00 31 декабря на площади Старый Торг начнется развлекательная программа "Новый год в Новогодней столице". В региональном агентстве по развитию туризма уточнили, что все мероприятия организованы при строгом соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что проезд в муниципальном общественном транспорте Калуги в новогоднюю ночь будет бесплатным. 12 декабря проект торжественно открылся шествием Дедов Морозов и праздничной программой на площади Старый торг. Все мероприятия организованы при строгом соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции. Программа "Новогодней столицы России" продлится в Калуге до 9 января, ожидается, что за это время гостями города станут порядка 150 тыс. туристов.

"Новогодняя столица России" - проект Минкультуры РФ, который направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Ежегодно город, который получит этот статус, выбирается на конкурсной основе, при этом эксперты учитывают наличие площадок для массовых гуляний, опыт проведения аналогичных мероприятий, а также уровень развития сети учреждений культуры, активность и желание руководства региона организовать праздник ярко и зрелищно. С 2013 года новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань. Девятого января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.