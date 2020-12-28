В Германии выявили еще два случая заражения "британским" штаммом коронавируса

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Еще два случая заражения новой вариацией коронавируса, распространившейся ранее в Великобритании, выявлены в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом сообщило в понедельник региональное министерство здравоохранения.

Что будет дальше?

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

Эксперты Медицинского института Ганновера смогли определить "британский" штамм коронавируса, изучив анализы ранее умершего от последствий заболевания мужчины и его супруги. Они заразились еще в ноябре. Лаборатория берлинской клиники Charite подтвердила результаты исследования проб.

По данным минздрава Нижней Саксонии, дочь супругов в середине ноября ездила в Англию. Ее отец преклонного возраста умер, мать и сама она выздоровели.

24 декабря первый случай заражения новой вариацией коронавируса в ФРГ был зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.