В Германии выявили еще два случая заражения "британским" штаммом коронавируса

БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Еще два случая заражения новой вариацией коронавируса, распространившейся ранее в Великобритании, выявлены в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом сообщило в понедельник региональное министерство здравоохранения.
Эксперты Медицинского института Ганновера смогли определить "британский" штамм коронавируса, изучив анализы ранее умершего от последствий заболевания мужчины и его супруги. Они заразились еще в ноябре. Лаборатория берлинской клиники Charite подтвердила результаты исследования проб.
По данным минздрава Нижней Саксонии, дочь супругов в середине ноября ездила в Англию. Ее отец преклонного возраста умер, мать и сама она выздоровели.
24 декабря первый случай заражения новой вариацией коронавируса в ФРГ был зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что этот вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.