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Пандемия COVID-19

В Хабаровском крае продлили часы работы кафе на новогодние праздники

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе стабилизировалась, но остается напряженной

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края с учетом ситуации с заболеваемостью коронавирусом продлили часы работы кафе и ресторанов в новогодние праздники. Об этом написал во вторник в своем Telegram-канале врио губернатора края Михаил Дегтярев.

"Идя навстречу пожеланиям предпринимательского сообщества и всех жителей края, продлеваем часы работы заведений общественного питания и ночных клубов: 31 декабря - до 01:00 1 января, затем по 10 января включительно - с пяти часов до полуночи", - написал Дегтярев.

Ранее общепиту было разрешено работать до 23:00, после этого времени - только навынос. В регионе открыты торговые центры, театры, кинотеатры, музеи, спортивные объекты, в районных домах культуры можно проводить фестивали и утренники.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае стабилизировалась, но остается напряженной. Ежедневно фиксируется около 40 случаев заражения. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились свыше 34 тыс. человек, умерли 200.

Теги
РоссияХабаровский крайПандемия COVID-19
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