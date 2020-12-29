В РПЦ надеются на скорейшее установление мира в захваченном на Урале монастыре

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда сожалеет, что захвативший Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области бывший схиигумен Сергий (Романов) не покаялся в совершенных им действиях, и надеется на скорейшее восстановление мирной жизни в обители.

"Уверен, священники Екатеринбургской епархии сделают все для скорейшего установления в Среднеуральском женском монастыре мира и восстановления здоровой церковной жизни", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

Он подчеркнул, что церковь всегда молится за своих детей, особенно сбившихся с пути и заблуждающихся. "Очень жаль, что бывший схиигумен Сергий и его сторонники так и не услышали многократные призывы церкви к покаянию и исправлению", - отметил Легойда.

Следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) по трем статьям УК РФ о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Схимонаха задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре ночью во вторник.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. В обители прошли обыски. Ранее ряд СМИ сообщал, что 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом.