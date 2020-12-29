В Москве выявили 5 641 заразившегося коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Новый 5 641 случай заражения коронавирусом зафиксирован в Москве за сутки. Всего в столице выявили 798 098 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее в Москве было зарегистрировано 6 253 заболевших. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, замедлился до 0,7%.

Выписали в столице 5 626 человек, всего уже выздоровели 615 396 жителей города, или 77,1% заразившихся. Сейчас, по информации штаба, проходят лечение 171 638 пациентов.

За сутки в городе зарегистрировали 75 летальных исходов, с начала пандемии - 11 064 (1,39% заболевших).

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