Специалисты "Уралвагонзавода" получили стипендию президента РФ за проекты по "Армате"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Металлурги "Уралвагонзавода" (УВЗ), в числе которых две женщины, удостоены стипендии президента РФ за проекты для изделий на платформе "Армата". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе концерна.

"Коллектив из пяти специалистов отдела главного металлурга УВЗ (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию "Ростех") удостоен стипендии президента РФ. Впервые в истории предприятия две девушки отмечены [наградами] "за выдающиеся достижения", а трое мужчин - "за значительный вклад" в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что созданный ими проект для изделий на платформе "Армата" помог сэкономить затраты на изготовление дорогостоящей технологической оснастки на 1 млн рублей. Срок подготовки производства сократился на треть при повышении качества продукции. В результате срок эксплуатации деталей повысился на 20%.

Стипендиатами стала группа инженерно-технических работников отдела главного металлурга Ольга Клюкина, Ольга Райкова, Леонид Паньшин, Андрей Сухарев, Владимир Ярлыков, уточнили в пресс-службе.

Инженер-конструктор Клюкина и начальник бюро Райкова разработали технологию стальных отливок для ходовой части изделий на платформе "Армата" с применением компьютерного моделирования. Инженеры-конструкторы Паньшин, Сухарев и Ярлыков спроектировали линейную оснастку и разработали конструкторскую документацию для серийного производства изделий на платформе "Армата".