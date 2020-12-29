Власти Приамурья сообщили, что в период пандемии больше всего пострадали общепит и туризм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Предприниматели в Амурской области, занимающиеся развитием сферы общественного питания, туризма и гостиничного бизнеса, в период пандемии пострадали больше представителей других сфер бизнеса. В планах правительства области 2021 году продолжить реализацию мер поддержки пострадавшим предпринимателям, сказала во вторник журналистам министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.

"Наиболее пострадавшими сферами предпринимательства стали сфера общественного питания, туризм и гостиничный бизнес. В 2021 году будут продолжены такие меры региональной поддержки, как возможность компенсация на модернизацию и приобретение оборудования, возмещение затрат на ремонт и гранты на развитие внутреннего туризма", - сказала Старкова.

В части разработки мер поддержки власти региона взаимодействуют с представителями бизнеса, которые дают отзывы. "Предприниматели представили нам огромный пул предложений, которые мы систематизировали по федеральным и региональным уровням. Что касается федеральной поддержки, то бизнес Амурской области просил продлить денежную кредитную поддержку, которая на сегодняшний день была использована предпринимателями - это беспроцентные кредиты на возобновление деятельности, льготные кредиты на выплату заработной платы", - отметила Старкова.

В 2020 году на поддержку бизнеса в период пандемии власти Амурской области направили более 3 млрд рублей. Меры поддержки осуществлялись на средства федерального и регионального бюджетов. "Это касается и предоставленных налоговых льгот, и наших региональных мер поддержки. 175 млн рублей было выделено только на прямую финансовую поддержку, <...> большое количество средств потрачено на модернизацию", - сказала министр.

По данным Минэкономразвития, на поддержку бизнеса в 2021 году по аналогии с 2020 годом, в региональном бюджете заложено 45 млн рублей. "Это базовый уровень поддержки, который был сформирован в 2020 годом, а после средства увеличивались. Эти средства будем направлять на поддержку бизнеса на развитие", - сказала Старкова.