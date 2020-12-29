Число коек в госпитале "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге увеличили до 2,5 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Временный инфекционный госпиталь на базе выставочного комплекса "Ленэкспо" в Санкт-Петербурге подготовил еще три корпуса для приема пациентов с коронавирусом. Таким образом, общая коечная мощность госпиталя достигла 2,5 тыс. мест, сообщили во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов принял сегодня работу строителей в корпусах № 1, 2 и 3 временного госпиталя в "Ленэкспо". Эти павильоны готовы начать прием пациентов уже в новогодние праздники", - говорится в сообщении.

Сейчас в "Ленэкспо" развернуто 1 769 коек в павильонах № 5, 7 и 8. С ними работает медперсонал госпиталя для ветеранов войн. Первый, второй и третий корпуса рассчитаны на 680 коек. С ними будут работать медики Введенской больницы, специализирующейся на лечении пациентов с заболеваниями легких. Всего временный госпиталь вмещает 2,5 тыс. коек.

"В настоящее время все сданные корпуса завершили формирование временного госпиталя. В его арсенале три аппарата КТ, реанимация и возможность перемещения больных между корпусами. Современный госпиталь оснащен всем необходимым для лечения тяжелых больных и больных средней тяжести. Он полностью соответствует всем стандартам", - процитировали Беглова в пресс-службе.

Губернатор также напомнил, что в период праздников горожанам необходимо соблюдать все меры предосторожности: не собираться большими компаниями, избегать массовых мероприятий, находиться дома с семьей. "Праздничные дни не должны стать марафоном передачи инфекции. Берегите себя и своих близких. Все очень серьезно", - сказал он.

По данным на 28 декабря, в городе было развернуто около 12 тыс. коек, свободны около 9%. По последним данным, в Петербурге выявили 234 602 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 140 596 человек, умерли 7 532. За последние сутки в городе выявили 3 757 случаев заражения.