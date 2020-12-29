Рождественский фестиваль огня в Санкт-Петербурге будут транслировать онлайн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Международный Петровский фестиваль огня "Рождественская звезда", который пройдет на пяти площадках в самых знаковых местах Санкт-Петербурга, пройдет полностью в онлайн-формате. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"В 2021 году международный фестиваль огня "Рождественская звезда" впервые состоится полностью в онлайн формате, чтобы, несмотря на ограничения, подарить жителям города и потенциальным гостям со всего мира праздничное настроение, а также напомнить о Санкт-Петербурге как о крупнейшем международном туристском центре. Не выходя из дома, каждый сможет не только побывать в разных локациях фестиваля и увидеть все с лучшего ракурса, но также "заглянуть" за кулисы огненной сцены и окунуться в тайны пиротехнического мастерства", - рассказали в комитете.

Трансляции будут организованы на официальном городском туристском портале visit-petersburg.ru и на телеканале "78" седьмого января 2021 года в 20:00. В фестивале будут участвовать признанные специалисты света и лазера, художники, компьютерные дизайнеры 3D графики и анимации.

"Во время праздника состоится состязание сильнейших пиротехников. Свое мастерство продемонстрируют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктывкара и Казахстана. Члены профессионального жюри - лучшие международные специалисты в области пиротехнического искусства из Андорры, Болгарии, Испании, Италии, Китая, Мальты, Португалии и США - оценят их мастерство в режиме онлайн", - отметили в комитете. Кроме того, проголосовать за понравившееся выступление смогут и зрители - в официальной группе фестиваля в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, а также на портале visit-petersburg.ru.

Фестиваль огня продолжает исторические традиции петровской эпохи, когда у Стрелки Васильевского острова возводили пиротехнический театрум для потешных игр с огнем и фейерверками, которые, наряду с пышной елью со свечами, считались основными символами рождественских гуляний. В 2019 году "Рождественская звезда" собрала 400 тыс. зрителей и завоевала гран-при национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. "Онлайн-фестиваль в числе других событий призван привлечь внимание к нашему городу как можно большее количество зрителей, которые станут туристами после снятия ограничений", - добавили в комитете.

Согласно действующим ограничениям, принятым с целью предотвращения роста заболеваемости коронавирусом, с 30 декабря по 10 января в Петербурге будет запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки, концерты и в Ленинградский зоопарк, не разрешаются проведение в помещениях мероприятий численностью более 50 человек и перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью (за исключением доставки, кафе с зимней мебелью, производственных столовых, кафе на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках). С 4 по 10 января заведения общепита не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 06:00.