Володин: закон о запрете оборота закиси азота стал одним из наиболее важных в декабре

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал законы о запрете употребления и пропаганды так называемого веселящего газа (закиси азота) одними из наиболее важных документов, принятых в декабре.

"Наиболее важными считаю законы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению. Они направлены на защиту жизни и здоровья граждан, в первую очередь молодежи", - приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента во вторник.

Он отметил, что сегодня "веселящий газ" активно предлагают в ночных клубах и на дискотеках как средство развлечения, так как закон напрямую не запрещал его оборот для употребления не по назначению. "С просьбой обратить внимание на складывающуюся ситуацию к нам обращались родители и врачи, столкнувшиеся с последствиями употребления молодежью этого "веселящего газа". По данным специалистов, он оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики", - подчеркнул Володин, отметив, что бесконтрольное использование закиси азота в некоторых случаях приводит к смерти.

Закон запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Кроме того, запрещается реализация и сбыт такой продукции, а также пропаганда, в том числе в интернете, ее использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Депутаты также приняли в первом чтении сопутствующий законопроект о дополнении Кодекса об административных правонарушениях отдельной статьей "Пропаганда закиси азота". Пропаганда или незаконная реклама данного газа, согласно тексту, повлечет штраф для граждан от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.