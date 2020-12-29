Синод РПЦ перенес Рождественские чтения на май

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) перенес XXIX Международные Рождественские образовательные чтения на конец мая 2021 года, говорится в опубликованных сайтом церкви журналах его заседания, состоявшегося во вторник.

"Перенести мероприятия XXIX Международных Рождественских образовательных чтений на период с 16 по 19 мая 2021 года", - написано в сообщении. Согласно синодальному решению, из их названия в связи с переносом будет изъято слово "Рождественские".

Ранее чтения были запланированы на конец января 2021 года, однако 8 декабря Синод постановил рассмотреть возможные варианты их переноса из-за трудностей с организацией, связанных с пандемией.

Рождественские чтения - крупнейший церковно-общественный форум РПЦ, на котором обсуждаются вопросы в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Программа XXIХ чтений, посвященных теме "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа", была опубликована сайтом Синодального отдела религиозного образования и катехизации Московского патриархата 27 октября.