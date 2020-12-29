Синод РПЦ учредил комиссию по расследованию правонарушений священников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) учредил общецерковную дисциплинарную комиссию по расследованию правонарушений, совершенных священнослужителями, сообщает сайт Русской православной церкви (РПЦ). Заседание Синода состоялось во вторник.

"Синод постановил для более тщательного изучения правонарушений со стороны священнослужителей учредить в помощь Святейшему Патриарху, Священному Синоду и Высшему общецерковному суду Общецерковную дисциплинарную комиссию при Патриархе Московском и всея Руси", - говорится в сообщении.

Председателем комиссии, согласно информации на сайте церкви, станет управляющий делами Московской патриархии. В настоящее время эту должность занимает митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай). Ее состав будет утверждаться распоряжением патриарха по представлению председателя, а в своей деятельности комиссия должна будет руководствоваться патриаршими письменными указаниями и устными распоряжениями.