BioNTech просит ЕС разрешить использовать шесть доз из одной ампулы вакцины вместо пяти

ТАСС, 29 декабря. Компания BioNTech, разработавшая совместно с Pfizer вакцину от коронавируса, просит ЕС разрешить использовать шесть доз из одной ампулы вместо пяти. Как сообщает во вторник агентство Reuters, на сегодняшний день Европейское медицинское агентство (EMA) одобрило использование пяти доз из одной ампулы.

"Мы обсуждаем с регулирующими органами (ЕС - прим. ТАСС), возможно ли использование шестой дозы, а также то, как ее извлечь", - приводит агентство слова представителя BioNTech. По мнению специалистов, из одной ампулы можно извлечь шестую дозу, если использовать подходящие шприц и иглу.

Использование шести доз из одной ампулы вместо пяти уже одобрило Итальянское агентство по лекарственным средствам. Аналогичные разрешения были выданы регулирующими органами в США, Великобритании, Швейцарии и Израиле. Накануне премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением использовать дозу вакцины против коронавируса, содержащуюся в одной ампуле, для проведения шести прививок вместо пяти, как это происходит сейчас в странах Евросоюза.