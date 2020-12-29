Глава Башкирии признал, что ошибочно считал искусственными протесты из-за Куштау

Начало геологоразведочных работ на шихане (горе) Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели несколько акций в защиту горы. Они состоялись в начале августа. 15 августа во время одной из них были задержаны 22 человека. По данным властей, в ходе столкновений протестующих и правоохранителей пострадали представители обеих сторон. Позже на встрече с экоактивистами глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Куштау не будет разрабатываться, пока не будет найден компромисс, а позже инициировал придание шихану статуса особо охраняемой природной территории.

"Я не так глубоко осознал ситуацию на Куштау, что это не протест, инспирированный определенной небольшой группой. Триггером этого, наверное, стало то, что сама история с передачей пакета "Соды" в глазах большого количество людей была несправедливой, и вот это все, нанизанное одно на другое, стало предметом мнения людей, нашего общества. Я ошибся в оценке этого и это признаю", - сказал Хабиров.

На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. Он сообщил, что несколько лет назад государство лишилось контрольного пакета акций предприятия после объединения двух компаний. Целью акционеров является не долгосрочное развитие, а вывод денег в офшоры, отметил президент. На совещании с правительством в конце августа он поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться с этим вопросом, прокуратура начала проверку.

В конце августа в Арбитражный суд Башкирии поступило исковое заявление первого заместителя генпрокурора РФ об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций "Башкирской содовой компании" из незаконного владения АО "Региональный фонд", ОАО "Башкирская химия" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия". На акции был наложен арест, суд удовлетворил требование Генпрокуратуры, решение не вступило в законную силу.

До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в "Башкирскую содовую компанию". После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.