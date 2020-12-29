В Самарской области заготовили 142 дозы антиковидной плазмы для среднетяжелых пациентов

САМАРА, 29 декабря. /ТАСС/. Самарская станция переливания крови подготовила 142 дозы антиковидной плазмы, которая будет использована для лечения пациентов с COVID-19 в среднетяжелом состоянии, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Самарской области.

"Общее мнение на сегодняшний день: антиковидная плазма эффективна для некоторых групп пациентов. Это не панацея, которая поможет всем сразу прервать болезнь и выздороветь. Но она помогает на среднетяжелых стадиях, является мощным лечебным фактором, что существенно влияет на смертность. На сегодняшний день мы заготовили 142 дозы, 30 уже выдали в лечебные учреждения области", - привели в пресс-службе слова директора станции Сергея Кузнецова.

Сейчас в наличии есть расходный материал для изготовления еще 48 доз, работа по заготовке продолжится в январе. Кузнецов подчеркнул, что пока подготовленных доз достаточно для обслуживания всех заявок. Сейчас станция переливания крови работает по предварительной записи с соблюдением всех санитарных правил.

Как сообщал ТАСС, препаратами для лечения коронавируса обеспечиваются пациенты с подтвержденной инфекцией или подозрением на нее. По данным регионального Минздрава, сейчас лекарства получили более 27,5 тыс. жителей.

По данным оперативного штаба на 29 декабря, в Самарской области зарегистрировано 30 792 случая заражения коронавирусом. Медики вылечили 28 630 пациентов, еще 579 человек умерли. В регионе вторые сутки регистрируется 13 летальных случаев, что является максимумом за всю пандемию.