Глава МИД Венгрии указал на успешный опыт применения разных вакцин из России в его стране

ВЕНА, 29 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан Венгрии с детства прививались российскими вакцинами от самых разных инфекционных заболеваний. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, реагируя на критику со стороны венгерских оппозиционеров по поводу сотрудничества Будапешта и Москвы в изучении методов борьбы с пандемией.

"Вакцинация в Венгрии от различных инфекционных заболеваний, которая также является выдающейся на международном уровне, во многом связана с российскими вакцинами. Подавляющее большинство венгров вакцинированы российскими прививками с детства, потому что все наши вакцины поступали именно оттуда [из России]", - написал Сийярто в Facebook.

В связи с этим министр призвал оппозиционных политиков в Венгрии не разрушать доверие к венгерским специалистам в области здравоохранения, которые высоко оценивают российский опыт производства вакцин, а также не переносить вопрос вакцинации в политическую плоскость.

По словам Сийярто, венгерские эксперты сообщили об использовании новейших технологий и высочайшем уровне профессионализма при производстве вакцины от нового коронавируса в России. О

"Задача правительства - обеспечить, чтобы в случае разработки безопасной вакцины в любой точке мира она была доступна для венгров как можно скорее. С этой целью мы договорились с министром здравоохранения России о том, чтобы венгерские врачи и эпидемиологи изучили процесс разработки и производства российской вакцины на месте [в России]. После посещения российских лабораторий члены [венгерской] делегации сообщили о новейших технологиях и высочайшем уровне технических знаний (применяемых в России - прим. ТАСС)", - написал он.

28 декабря в Венгрию было доставлено 6 тыс. доз российской вакцины от нового коронавируса. Венгерские эксперты намерены изучить российский препарат, чтобы принять решение о его использовании в этой стране. Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.