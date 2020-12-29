В Чечню в начале следующего года поступят 54 тыс. вакцин от коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни в январе 2021 года ожидают поступления 54 тыс. доз российской вакцины от коронавируса, в регионе уже привились около 700 человек. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте" по итогам заседания оперативного штаба в Грозном.

"Чтобы выработать коллективный иммунитет, необходимо либо переболеть, либо привиться. Мы активно работаем над вакцинированием. Первая партия уже завезена, развернуты вакцинальные центры. В настоящее время привились около 700 человек. До конца января ожидается поступление 54 000 вакцин", - рассказал Кадыров.

По словам главы региона, за прошедшие несколько недель эпидемиологическая ситуация в Чечне резко улучшилась, количество госпитализированных жителей снизилось почти вдвое - до 664.

"Более того, проведенный нашими специалистами анализ показал, что в первую волну пандемии число пациентов было вдвое больше, чем во вторую. И это очень обнадеживающий фактор. Мне очень приятно отметить, что принятые нами меры после всплеска COVID-19 полностью оправдали себя" - сказал Кадыров.

По последним данным, в Чеченской Республике выявлен 8 428 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 136 - за последние сутки. Выздоровел 4 078 человек, 91 пациент умер. В регионе открылись 14 центров для вакцинации от коронавируса на базе медицинских учреждений. В регион уже поступило 1042 дозы вакцин против коронавируса.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.