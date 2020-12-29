Словения направила Хорватии партию гуманитарной помощи в связи с землетрясением

ЛЮБЛЯНА, 29 декабря. /ТАСС/. Словенские власти направили партию гуманитарной помощи с предметами первой необходимости в Хорватию, пострадавшую от землетрясения магнитудой 6,3. Об этом сообщил во вторник премьер-министр Словении Янез Янша.

"Правительство Словении отправляет в Хорватию самое необходимое: отапливаемые мобильные блоки, жилые контейнеры, отапливаемые палатки и генераторы. Часть партии прибудет сегодня. Выражаем соболезнования родственникам и знакомым жертв землетрясения и полную солидарность с Загребом", - написал он в Twitter.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник в Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

Ранее газета Jutarnji list сообщила, что в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба погиб ребенок. К настоящему времени число жертв стихии увеличилось до пяти.

Как информировало издание, в Петрине, которая, наряду с городом Сисак, оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде и юго-восточных регионах Австрии, в Италии, Словении, Чехии и Словакии. Работа словенской АЭС "Кршко" была приостановлена.