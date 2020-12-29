РПЦ утвердила единые стандарты обучения иконописцев

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) утвердил Церковный образовательный стандарт основной образовательной программы подготовки служителей РПЦ по специальности "Иконописец". Об этом говорится в журналах заседания Священного синода, опубликованных на сайте Московского патриархата.

Как сообщил ТАСС председатель учебного комитета РПЦ, протоиерей Максим Козлов, стандарты будут применяться в высших учебных заведениях, в которых ранее не было единого стандарта по специальности "Иконопись". Стандарт, по его словам, будет внедряться поэтапно со следующего учебного года в вузы, где есть отделения, специализирующиеся на церковном искусстве. В том числе в Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, Московскую государственную художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова, в Академию художеств в Санкт-Петербурге.

Факультеты, которые пройдут соответствующее лицензирование, получат документ общецерковного образца, добавил Козлов. А выпускник этого направления будет иметь свидетельство, что он получил иконописное образование, "которое будет признаваться всей церковью". Он уточнил, что до принятия стандарта не было единства ни по учебной нагрузке, ни по количеству лет обучения, ни по компетенциям, ни по объему осваиваемых дисциплин.

Козлов рассказал, что при разработке стандарта учитывали опыт специалистов, которые работают в светских вузах, но при это в них обучаются "живописцы, приобретающие навык иконописания". "У нас же скорее лица, уже воодушевленные идеей стать иконописцами, которым необходимо обрести полноценное художественное образование. Задача одна - дать образование человеку, который был бы готов и профессионально заниматься иконописанием, и мировоззренчески находился бы внутри той системы образов, понятий, в которых икона творится", - пояснил председатель учебного комитета.

Также, согласно журналам Священного синода, были утверждены примерный учебный план подготовки иконописцев и примерный календарный учебный график подготовки по этой специальности. Исполнение графика апробации и введения стандарта будет обеспечивать Учебный комитет РПЦ.

Проект образовательного стандарта по специальности "Иконописец" был подготовлен специальной рабочей группой при учебном комитете. Он прошел обсуждение на секции руководителей иконописных отделений духовных учебных заведений на Международных Рождественских чтениях 2019 и 2020 годов. При доработке документов были учтены рекомендации членов Высшего Церковного совета.