Число заместителей главы Минвостокразвития сократят до четырех

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число заместителей министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сократят с шести до четырех, также сократится количество департаментов - с девяти до семи, следует из постановления правительства РФ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

"Разрешить министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики иметь четырех заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра и одного статс-секретаря - заместителя министра, а также в структуре центрального аппарата до 7 департаментов по основным направлениям деятельности министерства", - говорится в документе.

По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, "любая система выигрывает, если у нее меньше составных частей или узлов".

"Это помогает работать быстрее, точнее и надежнее. Оптимизация структуры министерства наряду с реформой системы институтов развития Дальнего Востока и консолидацией сил в единой организации позволит повысить эффективность взаимодействия государства с бизнесом и гражданами, сохранив при этом преемственность. Все ранее взятые обязательства будут выполнены своевременно и в полном объеме", - цитирует пресс-служба министерства Чекункова.

В середине ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата госслужащих с 1 января 2021 года и завершить ее в течение трех месяцев - до 1 апреля.