СМИ: число летальных исходов из-за COVID-19 в Германии впервые превысило за сутки 1 тыс.

БЕРЛИН, 29 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Германии впервые с начала пандемии увеличилось за сутки более чем на тысячу. Об этом сообщил во вторник телеканал N-TV со ссылкой на собственный анализ данных, поступивших от органов по вопросам здравоохранения федеральных земель ФРГ.

По его оценке, за 24 часа от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, в Германии умер 1 051 человек. Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 22 декабря, когда за сутки умерли 940 жителей ФРГ.

Официальную информацию в среду утром опубликует берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха (RKI, подчиняется Минздраву ФРГ). По данным RKI, за все время эпидемии коронавирус был выявлен у 1 664 726 жителей. Число умерших пациентов на утро вторника составляло 30 978.

С 16 декабря в ФРГ вступили в силу новые, более жесткие карантинные меры, которые будут действовать как минимум до 10 января. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, а также косметические, массажные и тату-салоны. В частных домах и квартирах могут встречаться представители максимум двух домохозяйств, причем одновременно не более пяти человек. К детям младше 14 лет это правило не относится.