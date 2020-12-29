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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 72 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в городе достигло 11 136

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 72, всего в столице умерли 11 136 человек. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

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"В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице зарегистрировано 11 136 летальных исходов из-за коронавируса.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 798 098 случаев заражения, из них 5 641 - за последние сутки. Выздоровели 615 396 человек.

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РоссияПандемия COVID-19
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