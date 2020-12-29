Власти Камчатки ожидают привычный турпоток в новогодние праздники

ТАСС, 29 декабря. Власти Камчатского края прогнозируют стабильный поток туристов на новогодние праздники после летнего падения турпотока и осеннего скачка, сообщил губернатор Владимир Солодов.

"У нас падение [туристического потока] большое было - до июля туристов не было совсем <…> потом у нас был сверхинтенсивный август и сентябрь, когда было все перебронировано <…> Сейчас мы прогнозируем нормальный, привычный поток на новогодних праздниках", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

Он также отметил, что на Камчатке ждут туристов, однако им необходимо иметь при себе отрицательные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

"В основном все базы работают, готовы снегоходные трассы, мы развиваем катание на собачьих упряжках <…> Зима - уникальное время на Камчатке", - резюмировал губернатор.

Другие регионы Дальнего Востока также в новогодние праздники ожидают приток туристов, для отдыхающих готовят мероприятия на открытом воздухе. В Сахалинской области на дни каникул забронирован весь гостиничный фонд. В Хабаровском крае новые зимние маршруты позволят гостям в том числе понаблюдать за амурскими тиграми в Анюйском национальном парке, где обитает популяция из 12-15 краснокнижных хищников. Руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур ранее отмечал, что этой зимой основной точкой притяжения туристов в регионе останется исторический центр Владивостока.