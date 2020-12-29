Комплексный научный проект по экологии запустят на Камчатке в 2021 году

ТАСС, 29 декабря. Комплексный научный проект, направленный на изучение экологических вопросов, планируют запустить на Камчатке в 2021 году. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"В 2021 году на базе Камчатки будет запущен комплексный научный проект, сейчас он финализируется под эгидой РАН и Министерства высшего образования и науки. Серьезные экспедиции будут проведены, которые должны ответить на вопрос о том, как нам дальше готовиться к таким явлениям (к гибели морских животных в Авачинской бухте у берегов Камчатки), как обезопасить людей, как мы должны строить нашу хозяйственно деятельность, чтобы не допускать таких изменений в Мировом океане", - сказал Солодов.

Он также выразил надежду на то, что Камчатка сыграет важную роль в повышении "экологического сознания России" с учетом уникальности природы в этом регионе.

Ранее заместитель директора Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) Татьяна Орлова сообщала, что цветение жгутиковой водоросли карения (Karenia selliformis) стало причиной гибели морских животных в Авачинской бухте. По ее словам, ученые продолжают исследования, чтобы выявить продуцируемые микроводорослью метаболиты и определить степени их влияния на экосистему.

О гибели морских животных у берегов Камчатки стало известно в конце сентября текущего года. В пробах воды ученые не нашли критического превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ, которое могло бы стать причиной произошедшего. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.