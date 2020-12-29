Районы и поселки Грозного переименовали в честь национальных героев

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Ленинский, Октябрьский, Заводской и Старопромысловский районы Грозного переименовали в честь национальных героев - первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова, полководца Байсангура Беноевского, первого имама Кавказа Шейха Мансура и Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Этому предшествовала кропотливая работа комиссии по организации проведения опроса населения столицы. Горожане приняли в нем самое активное участие. От общего числа избирателей проголосовало 69,68 процента жителей. На очередном заседании городской думы приняли решение о переименовании районов Грозного", - сообщил Кадыров.

По итогам опроса новые названия получат и отдельные поселки в черте города. "Жители Грозного также поддержали решение объединить поселки Бароновка и Башировка и присвоить имя Шейха Кунта-Хаджи Кишиева", - добавил он.

В ноябре текущего года Кадыров раскритиковал изображения супергероев Marvel, украшающих стены детских площадок в одном из построенных комплексов и поручил заменить их историческими чеченскими героями. За несколько дней специалисты переоформили игровые зоны и нарисовали национальных героев - Ахмат-Хаджи Кадырова, Байсангура Беноевского, Шейха Мансура и чеченского политического и военного деятеля конца XVIII - первой половины XIX века Тайми Биболта.