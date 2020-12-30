В США считают, что тестировать приезжих из Великобритании нужно и в других странах

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Помощник министра здравоохранения и социальных служб США адмирал Бретт Джируар считает, что другие страны должны последовать примеру Соединенных Штатов и ввести обязательное тестирование на коронавирус для людей, приезжающих из Великобритании, где ранее был обнаружен новый штамм инфекции. Соответствующее заявление помощник главы американского Минздрава сделал во вторник в эфире телеканала MSNBC.

"Пока мы его [новый штамм коронавируса] не обнаружили, но есть вероятность, что он уже присутствует в США. У нас есть некоторое преимущество в связи с тем, что ограничительные меры на путешествия действуют еще с марта этого года, - подчеркнул Джируар. - Я определенно поддерживаю обязательное тестирование для приезжающих [из Соединенного Королевства], которое ввели федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Я считаю, что эта мера должна быть распространена и на другие страны".

На прошлой неделе американские власти ввели обязательное тестирование на коронавирус для всех прибывающих в США из Великобритании на фоне выявления в Соединенном Королевстве нового варианта вируса. Новое правило распространяется в том числе на граждан США.

В марте этого года президент США Дональд Трамп ввел ограничения на въезд в страну лиц, побывавших в последнее время в государствах Шенгенской зоны, в Ирландии, Великобритании и Бразилии. До этого аналогичные меры были введены в отношении Китая и Ирана. Они, однако, распространяются только на иностранцев. Американские граждане, возвращающиеся из этих стран, могут въехать в США, но должны пройти медицинский осмотр.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. В настоящее время многие страны приостановили авиационное сообщение с Великобританией.