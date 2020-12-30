Промышленно-образовательный кластер предлагают создать в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Активисты предлагают создать промышленно-образовательный кластер в индустриальном центре Хабаровского края - городе Комсомольск-на-Амуре, который наладит взаимодействие между школами и предприятиями. Об этом ТАСС сообщила инициатор проекта Екатерина Мурмилова, ставшая одним из победителей в XVII всероссийском конкурсе "Моя страна - моя Россия".

В Комсомольске-на-Амуре работают нефтеперерабатывающий завод, авиационный и судостроительный заводы, единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие.

"Практически в каждой школе Комсомольска-на-Амуре 10-11 классы являются профильными. Есть классы нефтехимии, судо- и авиастроения и другие, и, чтобы повысить качество обучения в них, необходимо создать промышленно-образовательный кластер, центр повышения квалификации учителей, в котором они могли бы проходить теоретические курсы и стажировки на предприятиях города", - сказала Мурмилова.

Учителя, детально ознакомившись с работой предприятий, смогут выстраивать обучение таким образом, чтобы оно имело более прикладной характер. "Например, если это задачи по химии, то связанные с работой нефтезавода, также и по другим направлениям. Такое обучение даст школьникам более глубокое понимание предмета, понимание, где и как они могут применить полученные знания на производствах. В будущем им будет проще определиться с профессией", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что такую работу необходимо выстроить и учебным заведениям с профильными юридическими, экономическими классами.

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он нацелен на привлечение молодежи к реализации национальных проектов и решению острых вопросов развития российских регионов.