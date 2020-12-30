На Чукотке сняли ограничения на работу кафе и ресторанов

"В Чукотском автономном округе изменены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать с 30 декабря 2020 по 20 января 2021 года включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор Роман Копин", - говорится в сообщении.

В частности, снимается запрет на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора и при наличии у посетителей справки об отрицательном результате теста на коронавирус.

Также с 30 декабря разрешается проведение публичных мероприятий и спортивных соревнований на открытом воздухе. Запрет на такие мероприятия в закрытых помещениях сохраняется. Кроме того, в связи с новогодними праздниками работодателям разрешается проведение спортивных, культурных и развлекательных мероприятий и в ночное время суток. "Документ также разрешает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на открытом воздухе в период с 23:00 до 06:00 часов, начиная с 30 декабря", - отмечается в сообщении.

Ношение масок в общественных местах и социальная дистанция для жителей и гостей округа остаются обязательными. Для жителей старше 65 лет также сохраняется режим самоизоляции. По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе отмечено 534 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 456 человек.