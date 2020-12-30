Адвокат попросит оказать медпомощь Буту в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Адвокат Алексей Тарасов намерен в среду обратиться к администрации тюрьмы в американском городе Марион (штат Иллинойс) с просьбой оказать содержащемуся в ней Виктору Буту необходимую медицинскую помощь в свете информации о том, что состояние здоровья россиянина ухудшилось. Об этом защитник сообщил во вторник ТАСС.

"Завтра утром я буду связываться с его надзирателем и просить оказать необходимое лечение", - отметил он. "Попрошу организовать телефонный разговор с Виктором, а также выдвину требования к тюрьме от меня как от адвоката Виктора Бута оказать ему незамедлительную медицинскую помощь, в том числе предоставить ему антибиотики", - добавил Тарасов.

Юрист рассказал, что намерен в ближайшие часы связаться с супругой россиянина Аллой Бут. Она во вторник написала в Facebook, что у ее мужа "пятый день" температура "под 39, озноб, сил нет встать". Как она уточнила, у Виктора Бута "воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху". "Я не врач, но понятно, что воспаление пошло "вверх" и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись", - добавила Алла Бут.

Россиянин был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против Бута выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в Соединенных Штатах террористической. В 2010 году россиянина экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере $15 млн.