В Хабаровском крае в 2021 году завершат лесоустройство нацпарка "Шантарские острова"

ХАБАРОВСК, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты Дальневосточного филиала Рослесинфорга в 2021 году завершат работу по лесоустройству национального парка на Шантарских островах в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории нацпарка преобладают лиственничные и темнохвойные леса, например, ель сибирская, лиственница Гмелина, кедровый стланик, береза. Жесткие климатические условия отрицательно сказываются на росте, развитии и устойчивости насаждений, которые характеризуются сравнительно низкой производительностью и полнотой. Точные сведения о породном составе и состоянии лесов нацпарка "Шантарские острова" будут собраны в сентябре 2021 года. Эти сведения лягут в основу проектирования мероприятий по охране и защите экосистемы парка", - сказали в ведомстве.

В нацпарке запрещено использовать лесов кроме как для рекреационной и научной деятельности, а также туризма по установленным маршрутам.

Специалисты уже завершили подготовительные работы на площади 242,6 тыс. га, чтобы с началом весны приступить к полевому этапу работ на островах. До этого были проанализировали предыдущие материалы лесоустройства, которое проводилось почти полвека назад - в 1972 году. Тогда территория национального парка "Шантарские острова" входила в состав Чумиканского лесхоза. Сейчас в состав нацпарка острова Большой и Малый Шантар, остров Феклистова и Беличий, из них самый крупный - Большой Шантар площадью 180 тыс. гектаров.

Лесоустроителям предстоит работать в сложных условиях на удаленных территориях, добраться до которых можно только на вертолетах.

Шантарские острова славятся своей уникальной природой: это скалистые, с многочисленными водопадами острова, на которых можно наблюдать выходы цветных поделочных камней. К островам приплывают гренландские и японские киты, а также косатки, на самих островах обитают краснокнижные птицы, медведи, в береговой зоне - тюлени. Острова труднодоступны, попасть туда можно только в летние месяцы.