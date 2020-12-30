МЧС переходит в режим повышенной готовности на новогодние праздники

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС РФ будут переведены в режим функционирования "повышенная готовность" с четверга в связи с новогодними праздниками, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Силы и средства МЧС России в период с 31 декабря по 11 января переведены в режим повышенной готовности. Порядка 90 тысяч сотрудников и свыше 17 тысяч единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность более 10 тысяч новогодних мероприятий с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки", - сказали в МЧС.

Министерство взяло на контроль места массовых гуляний, усилило профилактическую работу с населением, при которой людям разъясняются меры пожарной безопасности (например, при эксплуатации систем обогрева и использовании пиротехники).

"Как правило, риск возникновения пожаров возрастает в период новогодних праздников", - напомнили в пресс-службе.