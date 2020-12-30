В Приднестровье пройдет вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V"

КИШИНЕВ, 30 декабря. /ТАСС/. В Приднестровье будет организована вакцинация жителей от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Как сообщил в среду президент непризнанной республики Вадим Красносельский, договоренности о поставке вакцины были достигнуты в ходе его недавней поездки в Москву, где он встречался с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

"Решено, что первые 30 тыс. доз используют для вакцинирования медиков, учителей и представителей силовых структур республики. Прививать граждан будут исключительно в добровольном порядке. Поручено безотлагательно сформировать списки потенциальных получателей прививок", - отмечается в сообщении пресс-службы лидера Приднестровья.

По последним данным, с начала пандемии в Приднестровье было выявлено 23,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Подавляющее большинство пациентов выздоровело, скончались от последствий инфекции 463 человека. В настоящее время лечение в госпиталях республики проходят 2 220 заразившихся.