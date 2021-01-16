Военные ЮВО в горах Карачаево-Черкесии поздравили ветерана с вековым юбилеем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны Хызыра Темирова, проживающего в горах Карачаево-Черкесии, со столетним юбилеем, сообщили журналистам в пресс-службе округа. В связи с эпидемической ситуацией не все желающие смогли лично поздравить ветерана, однако разведрота записала видеопоздравления, которые показали юбиляру.

"Ветерана Великой Отечественной войны Темирова Хызыра Алиевича со 100-летним юбилеем поздравили военнослужащие горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) и представители администрации города Теберда Карачаево-Черкесской Республики", - говорится в сообщении.

Хызыр Темиров встретил войну в 1941 году на границе с Польшей в городе Перемышль. После воевал на Курской дуге, на Северо-Кавказском фронте в горно-стрелковой дивизии, на Кубани. В составе I Украинского фронта форсировал Днепр. Трижды был тяжело ранен. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалью "За отвагу", "За победу над Германией", "За боевые заслуги" и многими другими.

"Памятные подарки и поздравления Хызыр Алиевич принял у себя дома в окружении большой семьи. От командования ЮВО и коллектива горной мотострелковой бригады офицеры пожелали фронтовику крепкого здоровья, бодрости духа, выразив благодарность родным ветерана за их тепло и внимание к юбиляру", - добавили в пресс-службе.

В округе ТАСС уточнили, что в связи с эпидемической ситуацией большое число военнослужащих не смогло посетить ветерана, однако поздравления и показательные выступления записали на видео бойцы разведывательной роты горного соединения. Ему подарили Суру, чайный сервиз, а также грамоту от Южного военного округа.