Власти США считают, что "британский" штамм коронавируса в марте станет в стране основным

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американские специалисты считают, что в марте текущего года новый штамм коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, вероятно, станет наиболее распространенным в США. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

Согласно их последним оценкам, в 15 американских штатах зафиксировали суммарно уже 88 случаев инфицированных данной разновидностью вируса. Как полагают эксперты ЦКПЗ, есть доказательства того, что указанный штамм распространяется быстрее, чем другие. Использованная ЦКПЗ модель свидетельствует о том, что число людей, заразившихся данной разновидностью, будет "стремительно расти в начале 2021 года". Указанный штамм "станет преобладающим в марте", подчеркивается в докладе.

По оценке специалистов, это может создать "угрозу для ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения". Также существует вероятность того, что вакцинировать потребуется большее число жителей США.

14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. Многие страны приостановили авиационное сообщение с королевством.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 23,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 391,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.