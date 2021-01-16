Эксперт предложил включить пункт о вакцинации в трудовой договор

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пункт о вакцинации, в том числе и от коронавируса, необходимо включить в трудовой договор работников, которые постоянно контактируют с большим количеством людей. Такое мнение выразил в субботу доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"В контракт надо включать пункт о вакцинации. Если я, например, преподаватель вуза. И у меня общаются шесть групп студентов по 30 человек. Вот 180 человек контактируют. Кто против и не хочет работать на таких условиях - пусть работает дворником, там безопасно. У нас добровольность вакцинирования. Нет проблем. Кто-то хочет переболеть сам, ну пусть переболеет", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов лицам, привившимся от коронавируса российской вакциной, и о международном признании этих сертификатов для возможности пересечения границы.