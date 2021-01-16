Глава Псковской области заявил, что динамика распространения коронавируса пошла на спад

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Динамика распространения коронавируса в Псковской области снизилась, но опасения по поводу возможного всплеска заболеваемости после новогодних праздников еще сохраняются, сообщил в субботу губернатор области Михаил Ведерников.

"Динамика распространения коронавируса пошла на спад, если сравнивать со второй половиной декабря, когда ежесуточно добавлялось более 400 новых случаев. Своевременный комплекс ограничительных мер, ваше разумное и внимательное отношение ко всем требованиям и рекомендациям сделали свое дело и возможного негативного сценария нам удалось избежать. Тем не менее, расслабляться не стоит. Опасения по поводу всплеска заболеваемости после новогодних праздников пока сохраняются", - сказал Ведерников в видеокомментарии, размещенном в его аккаунте в Instagram.

На заседании регионального оперштаба принято решение, что большинство ограничительных мер будут действовать до 29 января. Исключения касаются работы учреждений культуры и организации спортивных соревнований, сообщил губернатор. Ранее сообщалось, что региональные власти разрешили возобновить работу театрам и филармонии, которая была приостановлена в прошлом году из-за угрозы распространения инфекции.

По данным регионального оперштаба, на 15 января в регионе заразились 26 941 человек, 14 498 выздоровели, 110 пациентов умерли. Власти перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых. Действует запрет на проведение массовых мероприятий и корпоративов.