Руководители Совета мусульманского культа Франции согласовали хартию принципов ислама

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Руководители Совета мусульманского культа Франции согласовал хартию принципов ислама в республике. Об этом в субботу говорится в распространенном советом коммюнике.

Как отмечается в документе, председатель совета Мухаммед Муссауи и два его заместителя встретились с главой МВД страны Жеральдом Дерманеном, чтобы обсудить работу над хартией. "Текст, согласованный между этими тремя представителями, был доведен до сведения министра внутренних дел", - отметили в совете.

В частности в хартии речь идет о совместимости мусульманской веры с принципами республики, неприемлемости использования ислама в политических целях, невмешательстве иностранных государств в осуществление мусульманского культа во Франции, о принципе равенства мужчин и женщин.

Проект хартии теперь должен быть утвержден всеми учреждениями, входящими в совет, после чего будет представлен президенту Франции Эмманюэлю Макрону.