Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с программы "Постскриптум" на YouTube

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Роскомнадзор требует от Google снять ограничения, наложенные на программу "Постскриптум" на YouTube-канале телекомпании "ТВ Центр". Об этом сообщается в воскресенье на сайте надзорного ведомства.

"В адрес компании Google LLC направлено письмо с требованием снять ограничения на распространение телепередачи "Постскриптум" на YouTube-канале телекомпании "ТВ Центр - Москва", - сообщили в Роскомнадзоре.

Отмечается, что один из выпусков передачи был помечен администрацией видеохостинга как неприемлемый, просмотр доступен только для зарегистрированных лиц, подтвердивших, что им есть 18 лет. В письме также говорится, что в выпуске обсуждаются традиционные для политической программы темы, которые не содержат запрещенной информации.

"Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России", - подчеркнули в ведомстве.