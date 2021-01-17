Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили в Калининграде до 8 февраля

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. До 8 февраля продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания в Калининградской области, также продлен запрет на массовые мероприятия, сообщила в воскресенье пресс-служба областного правительства.

"До 8 февраля продлевается самоизоляция граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Запрет на проведение любых мероприятий, объединяющих людей единой целью (свадьбы, корпоративы, банкеты), продлевается до 15 февраля. До этого же дня приостановлена государственная регистрация брака в торжественной обстановке", - говорится в сообщении.

В региональном оперштабе по контролю за коронавирусом, приняли решение о невозможности проведения крещенских купаний. Муниципальные власти, МЧС и УМВД организуют патрулирование потенциальных площадок для массового купания в ночь с 18 на 19 января.

Как сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура, число заражений не уменьшается, напротив, заметно увеличилось количество болеющих в возрастной категории старше 65 лет. Также заметный прирост заразившихся коронавирусом среди граждан в возрасте 18-29 лет. Зафиксирован подъем на 30% числа заболевших среди сотрудников сферы торговли и общественного питания, на 59% - в сфере транспорта. Также отмечен заметный рост числа заболевших в Зеленоградске и Светлогорске. В целом эпидпорог превышен среди взрослого населения. "По мнению главного санитарного врача, в ближайшее время следует ожидать увеличения числа заболевших коронавирусом", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Министр здравоохранения Александр Кравченко сообщил, что в среднем число занятых коек в стационарах не снижается и составляет более полутора тысяч ежедневно. В большинстве случаев коронавирус протекает в средней и тяжелой формах. Сейчас в больницах 52 пациента находится на ИВЛ, еще 540 - на респираторной поддержке. Пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, обеспечивают лекарствами.

Ослабления ограничений

Вместе с тем принято решение об ослаблении ряда ограничений. В частности, очную практическую подготовку студентов разрешено проводить индивидуально или в группах до 12 человек с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. Принято решение разрешить занятия в учреждениях сферы дополнительного образования в группах до 12 человек в закрытых помещениях и до 20 - на открытых площадках. В таком же формате разрешена работа учреждений культуры, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров.

С 18 января возобновляется работа фудкортов при условии обслуживания посетителей с соблюдением социальной дистанции и с рассадкой не более 4 человек за столом. Дезинфекция поверхностей в фудкортах должна проводится каждые 3 часа.

Официальные соревнования в регионе будут проводиться без зрителей. Организаторам предписано минимум за 10 дней до мероприятия уведомить региональное управление Роспотребнадзора и начать совместную подготовку к проведению соревнований в соответствии с регламентом, утвержденным Минспорта РФ и Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека.

Ситуация в регионе

По информации регионального штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 17 января на коронавирус в области обследовано 490 286 человек, из них выявлено 21 298 случаев заражения, в том числе 218 за прошедшие сутки. Вылечились 19 388 пациентов, умерли 213 человек, остаются под медицинским наблюдением 6 053 человека.