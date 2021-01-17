Более четверти коек для пациентов с коронавирусом в стационарах Петербурга свободны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Резерв мест для пациентов с коронавирусом в стационарах Санкт-Петербурга увеличился до 3 233 коек, что составляет более четверти коечного фонда, выделенного для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"В стационарах Петербурга сегодня свободны 3 233 койки - 25,9 % от общего коечного фонда для лечения COVID-19 и пневмонии. Это максимальный показатель с начала 2021 года. Всего в городе развернуто 12 488 коек для лечения COVID-19 и пневмонии", - говорится в сообщении, распространенном через пресс-службу городской администрации.

В сообщении отмечается, что доля тяжелых больных в стационарах Петербурга составляет на сегодня 23%, на ИВЛ находятся 372 пациента. Отмечается умеренный рост госпитализированных по сравнению с прошлым воскресеньем.

Помощь больным с коронавирусом и внебольничными пневмониями в Санкт-Петербурге оказывают 17 городских и 7 федеральных стационаров. Пик загрузки стационаров, задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, пришелся на конец декабря, когда оставалось около 4% свободных мест. В начале года ситуация улучшилась, развернуты дополнительные койки на базе Госпиталя для ветеранов войн и в городской больнице № 33 в Колпино.

По последним данным, в Петербурге выявили 297 477 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 187 135 человек, умерли 8 847. За последние сутки в городе выявили 3 316 случаев заражения.