Поезда "Таврия" начали курсировать из Кисловодска в Воронеж

ПЯТИГОРСК, 17 января. /ТАСС/. Поезд "Таврия" в воскресенье впервые отправился из курортов Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в Воронеж, сообщили ТАСС в компании - операторе перевозок "Гранд сервис экспресс".

"Поезд выехал сегодня из Кисловодска в 16:20 мск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, цена билета в купейном вагоне за место на верхней полке составляет около 4,5 тыс. рублей.

В составе поездов из Воронежа в Кисловодск двухэтажные вагоны типа купе и СВ. Время в пути составляет около 17 часов. Поезда из Воронежа в Кисловодск будут курсировать три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, в обратном направлении из Кисловодска - по воскресеньям, вторникам и четвергам.

Компания "Гранд сервис экспресс" создана в 2002 году, является первым частным железнодорожным перевозчиком страны. С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

Поезда "Таврия" уже связывают Симферополь с Пермью, Омском, Екатеринбургом, Кисловодском, Астраханью, Смоленском и Москвой, Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом, маршрут поезда из Москвы в Адлер продлен до Розы Хутор. За год поездами "Таврия" перевезено свыше 1,1 млн пассажиров. Из них по Крымскому мосту проследовало 75% путешественников.