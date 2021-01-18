Во Франции мусульманские ассоциации одобрили хартию принципов ислама

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Все ассоциации верующих, входящие во Французский совет мусульманской религии, одобрили Хартию принципов ислама во Франции. Об этом говорится в распространенном в понедельник организацией коммюнике. Хартия, после нескольких недель дебатов, 16 января получила поддержку трех входящих в совет федераций, после чего в воскресенье вечером ее поддержали остальные девять.

В документе признается "принцип равенства мужчин и женщин" и совместимость положений ислама с законами и ценностями Французской Республики. Также в Хартии "отвергаются попытки использования ислама в политических целях", указывается на "недопустимость вмешательства" на религиозной почве во внутриполитическую жизнь Франции.

Требование, чтобы Французский совет мусульманской религии официально признал законы Франции, исходило от президента Эмманюэля Макрона. 11 января он провел в Елисейском дворце встречу с его представителями. Во встрече также принял участие глава МВД страны Жеральд Дарманен, в ведении которого находятся отношения с представителями религиозных культов страны.

В ходе совещания Макрон, как сообщил Елисейский дворец, подчеркнул, что разработка хартии "является подтверждением четкой, очевидной и точной ориентации [Совета и ассоциаций] на ценности Французской Республики". Президент считает, что это "важный этап, который позволит прояснить организацию и осуществление мусульманского культа во Франции".