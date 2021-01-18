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Минздрав Татарстана опроверг информацию о смерти жительницы из-за прививки от коронавируса

В ведомстве пояснили, что причиной смерти женщины, о которой сообщили в мессенджерах, стало заболевание, не связанное с вакцинацией

КАЗАНЬ, 18 января. /ТАСС/. Информация о смерти жительницы Татарстана из-за прививки от коронавируса нового типа, распространяемая в мессенджерах, является фейком. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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"Распространяемая в мессенджерах информация о якобы гибели женщины от прививки от коронавируса - фейк. Причиной смерти послужило осложнение текущего заболевания, оно не связано с вакцинацией", - сказала собеседница агентства.

По сообщениям местных СМИ, накануне в социальных сетях появились данные о том, что учительница музыкальной школы в городе Арск умерла из-за прививки от коронавируса нового типа. Ее муж якобы также привился, спустя два дня оба почувствовали недомогание. Мужчина, со слов автора сообщения, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава Татарстана, в республике зарегистрировано 95 новых случаев коронавируса нового типа. Всего на 18 января в регионе зарегистрировали 14 927 случаев заболевания, выздоровели за весь период 11 332 человека

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РоссияТатарстанПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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