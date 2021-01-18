Ивановская прокуратура начала проверку из-за массового отравления в двух детсадах

ИВАНОВО, 18 января. Вспышка инфекции произошла в двух детсадах города Иваново, заболели 27 детей. Как сообщили в понедельник журналистам в прокуратуре, надзорное ведомство начало проверку, поскольку родители считают причиной массового заболевания пищевое отравление.

"По поручению прокуратуры области в Ленинском и Октябрьском районах города Иваново начата проверка по размещенной в сети интернет информации о заболевании воспитанников детских садов № 2 и № 186 областного центра", - сказали в прокуратуре.

По данным местных СМИ, симптомы отравления появились сразу у 27 детей. Шестерым из них был поставлен диагноз "ротавирусная инфекция". Течение болезни похоже на отравление. Родители считают, что в случившемся виноваты поставщики продуктов и полуфабрикатов, которые в этих детских садах одни и те же.

Как сообщили ТАСС в СУ СК по Ивановской области, следователи также начали проверку по делу.

В конце декабря в одном из детсадов Пучежа Ивановской области также произошло массовое отравление детей и сотрудников, пострадали 43 ребенка и семь взрослых. Шестнадцать детей были госпитализированы. Всем в последующем был поставлен диагноз "сальмонеллез". В связи с произошедшим расследуется уголовное дело.