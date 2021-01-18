Беглов заявил, что Петербург за пандемию сформировал пакет системных решений в медицине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Опыт работы медицинских учреждений Санкт-Петербурга в условиях пандемии позволил сформировать пакет системных решений в сфере здравоохранения. Об этом сказал губернатор Петербурга Александр Беглов в понедельник во время еженедельного обращения к горожанам на "Радио России".

"Сегодня мы работаем на перспективу. У Петербурга за время эпидемии сформировался целый пакет системных решений, среди них - строительство госпиталей-трансформеров (на прошлой неделе больница №33 в Колпино открыла еще 110 мест для больных с ковидом и пневмонией), предоставление промышленным предприятиям преференций для обеспечения города средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, лекарственными препаратами, а также мобилизация многоканального телефона "122" на вызов врача в новогодние праздники", - сказал Беглов в эфире.

Он отметил, что в Петербурге по принципу трансформеров, которые могут быть оперативно переориентированы для лечения инфекционных заболеваний, теперь создаются не только больницы, но и поликлиники. В качестве примера он привел реконструкцию поликлиники №70 в Курортном районе.

"В планах не только расширение терапевтической и педиатрической служб. На базе поликлиники откроется подстанция скорой помощи и дневной стационар на 100 мест. Будет установлен компьютерный томограф с отдельным входом для проведения исследований больным с ковидом. Можно сказать, что мы в Петербурге приступили к созданию не только стационаров, но и поликлиник, в основе которых лежит принцип трансформера", - пояснил губернатор.

Беглов ранее поручил городским службам и органам власти обеспечить переход к централизованной системе управления в борьбе с коронавирусом, чтобы "уходить от множества различных штабов". Эта работа должна быть выстроена по трем основным направлениям, касающимся медицины, цифровизации и мониторинга ключевых экономических показателей.