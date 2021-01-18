В Твери началась акция "Блокадная ласточка" в память об освобождении Ленинграда

ТАСС, 18 января. Молодежная патриотическая акция "Блокадная ласточка", приуроченная ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, началась в Твери в понедельник. До 27 января на улицах города будут раздавать значки с изображением ласточки с письмом в клюве, что является символом стойкости переживших блокаду, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"С 18 по 27 января в Тверской области пройдет региональная молодежная патриотическая акция "Блокадная ласточка", посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Формат участники могут выбрать сами. Это может быть уличная акция с распространением листовок и значка "Блокадная ласточка" с предложением написать добрую весть. Возможен и формат онлайн-акции", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В акции "Блокадная ласточка" примут участие школьники Верхневолжья, студенты колледжей и вузов, добровольческие объединения, региональные отделения "Юнармии", кадеты, военнослужащие.

"Блокадная ласточка - это маленький жестяной значок, на котором изображена ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда в ответ на заявление немецкого командования: "Отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады", - отметили в пресс-службе.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек. Так, на Нюрнбергском процессе приводилась цифра в 632 тыс. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.