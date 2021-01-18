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Монтаж водопровода в карельском городе Питкяранте планируют закончить до конца 18 января

В городе уже пять дней отсутствует водоснабжение из-за аварии на сетях

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 января. /ТАСС/. Работы по строительству 900 м резервного водопровода в карельском городе Питкяранте, где пятый день нет воды из-за аварии на городских сетях, планируется завершить до конца понедельника. Водоснабжение карельского райцентра могу возобновить уже в ночь на вторник, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

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"На данный момент большая часть водопровода уже сварена. Планируем, что вечером монтаж будет завершен. Начать подачу воды в систему специалисты планируют сегодня ночью. Чтобы не повредить сети после длительного простоя, вода в них будет подаваться медленно. Поэтому наполнение займет не менее шести часов", - говорится в сообщении.

Жителей также предупредили о необходимости держать краны закрытыми и обязательно пропустить воду в течение первых 20 минут после восстановления водоснабжения. Администрация муниципального района также пояснила, что воду для пищевых целей в первые дни после устранения аварии необходимо кипятить.

Как ранее сообщал ТАСС, в Питкяранте с субботы действует режим ЧС. Водоснабжение в городе на берегу Ладожского озера с населением более 10 тыс. человек прекратилось утром 14 января: из-за аномальных морозов замерз поверхностный участок центрального трубопровода на территории Питкярантского целлюлозного завода, что привело к аварийному отключению. Из-за минусовых температур специалисты не смогли отогреть замороженный отрезок труб, поэтому было решено смонтировать временный резервный трубопровод для восстановления водоснабжения города.

По информации Карельского ЦГМС, в понедельник днем в республике ожидается до минус 9 градусов с умеренным ветром западного, юго-западного направлений.

Режим ЧС из-за проблем с трубопроводом также введен в поселке Рабочеостровском Кемского района, где замерз 500-метровый участок сетей. Без воды остались несколько жилых домов, местная школа и детский дом.

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Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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